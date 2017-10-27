Be Caller 9 To Pick A Pumpkin!

Filed Under: halloween, pick a pumpkin

POWER 96… TRICK OR TREAT WEEKEND… WE’VE BEEN AT THE PUMPKIN PATCH PICKING PUMPKINS FULL OF PRIZES AND WE’RE GIVING THEM ALL TO YOU…

LISTEN ALL THIS WEEKEND TO “PICK A PUMPKIN” AND YOU’LL RANDOMLY END UP WINNING ONE THESE AMAZING PRIZES…

SANTA’S ENCHANTED FOREST SEASON PASS TICKETS… SOUTH FLORIDA’S LARGEST HOLIDAY THEME PARK OPENING NOVEMBER 2ND IN TROPICAL PARK… FEATURING OVER 100 RIDES, SHOWS AND ATTRACTIONS.

EDC ORLANDO 2-DAY PASSES FOR THE WEEKEND OF NOVEMBER 11TH AND 12TH SO YOU CAN PARTY WITH ZEDD, MARSHMALLOW, KASKADE AND MORE!

GRACE JAMAICAN JERK FESTIVAL…THE BIGGEST CARIBBEAN FOOD FESTIVAL IN THE USA… HAPPENING NOVEMBER 12TH AT MARKHAM PARK IN SUNRSE

OR

FREESTYLE UNDER THE STARS STARRING STEVIE B, GEORGE LAMOND, CYNTHIA AND MORE NOVEMBER 18TH AT MIRAMAR REGIONAL PARK AMPHITHEATER… 

 POWER 96 PICK A PUMPKIN… AND WIN… ALL WEEK WEEKEND

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