POWER 96 Commercial Free Concert Connect: Phantasma

Filed Under: Afrojack, crankdat, dillon francis, luis fonsi, Phantasma

Phantasma Music Festival at House Of Horror

HAUNTED CARNIVAL

NOW EXAPANDED TO TWO DAYS… November 4th and 5th

THIS WILL BE THE BIGGEST AND MOST LIT FESTIVAL WE’VE EVER DONE… NO FO-MO… YOU WILL NOT WANT TO MISS WHO TAKES THE STAGE THIS YEAR…

STARRING…

AFROJACK, LUIS FONSI, FLOSSTRADAMUS, DILLON FRANCIS, CHEAT CODES, CRANKDAT AND MORE.

ENTER TO WIN YOUR 2-DAY TICKETS TO PHANTASMA MUSIC FESTIVAL EVERY TIME WE GO UP TO 2 HOURS COMMERCIAL FREE, WEEKDAYS AT 7:30A,, 1:30PM, 4:OOPM AND 7:30PM!  

LISTEN… TEXT… WIN… AND YOU’LL DANCE THE NIGHT AWAY WITH THE COMMERICAL FREE CONCERT CONNECT TO SEE AFROJACK AND MORE… NOBODY PLAYS MORE MUSIC THAN POWER 96!

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