Be Caller 9 To Win An El Clasico Prize Pack and Automatically Register To Win a Pair Of Tickets To El Clasico!

THE WORLD’S EYES WILL TURN TO MIAMI’S HARD ROCK STADIUM AS TWO SPANISH RIVALS WILL FACE OFF… EL CLASICO MIAMI… CRISTIANO RONALDO AND REAL MADRID TAKE ON LIONEL MESSI AND FC BARCELONA… THE 2017 INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP… JULY 29TH… HARD ROCK STADIUM… POWER 96 IS GETTING CLOSE TO ALL THE ACTION…
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