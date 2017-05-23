The Power 96 Memorial Day Mixmaster Weekend

May 23, 2017 5:20 PM
WELCOME TO THE UNOFFICIAL START OF SUMMER ’17!  GET YOUR SQUAD TOGETHER… YOU MIX THE DRINKS… WE’LL MIX THE MUSIC… LET US BE THE SOUNDTRACK TO YOUR PARTY WEEKEND… THE POWER 96 MEMORIAL DAY MIXMASTER WEEKEND STARTS THIS FRIDAY AT 5..
ALL THE POWER 96 MIXMASTERS WILL BE LIT THROWING DOWN YOUR FAVORITE PARTY SONGS ALL WEEKEND LONG… 
Here’s The Official Power 96 Memorial Day Mixmaster Weekend Line Up:
DJ ZOG
DJ DEF
FERGIE & SPRINGERS
DJ GREGORIO
DJ CX
DJ KAOS
DJ LS
DJ LIVITUP
DJ JPS
DJ MONSTA
 
Guest Mixmasters:
DJ Ariel Assault 
DJ Ference
DJ JAY DABHI from NYC
DJ DAVID S from NYC
DJ QUICK MIXX RICK from Dallas

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