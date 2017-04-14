Ex-NFL player Aaron Hernandez found not guilty in 2012 Double Murder Case

April 14, 2017 5:28 PM
Filed Under: ' jury, aaron hernandez, aquited, boston, BREAKING NEWS, daniel de abreu, double murder, first degree murder, ivy unleashed, murder, new england patriots, not guilty, Patriots, Power 96, safiro furtado, ya chica ivy

https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/anvload.html?key=eyJtIjoiY2JzIiwicCI6ImRlZmF1bHQiLCJ2IjoiMzY1MTA3NyIsImFudmFjayI6ImFudmF0b19jYnNsb2NhbF9hcHBfd2ViX3Byb2RfNTQ3ZjNlNDkyNDFlZjBlNWQzMGM3OWIyZWZiY2E1ZDkyYzY5OGY2NyIsInBsdWdpbnMiOnsiY29tc2NvcmUiOnsiY2xpZW50SWQiOiIzMDAwMDIzIiwiYzMiOiJtaWFtaS5jYnNsb2NhbC5jb20ifSwiZGZwIjp7ImNsaWVudFNpZGUiOnsiYWRUYWdVcmwiOiJodHRwOi8vcHViYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L2dhbXBhZC9hZHM/c3o9MngyJml1PS80MTI4L2Nicy5taWEmY2l1X3N6cyZpbXBsPXMmZ2RmcF9yZXE9MSZlbnY9dnAmb3V0cHV0PXhtbF92YXN0MiZ1bnZpZXdlZF9wb3NpdGlvbl9zdGFydD0xJnVybD1bcmVmZXJyZXJfdXJsXSZkZXNjcmlwdGlvbl91cmw9W2Rlc2NyaXB0aW9uX3VybF0mY29ycmVsYXRvcj1bdGltZXN0YW1wXSIsImtleVZhbHVlcyI6eyJjYXRlZ29yaWVzIjoiW1tDQVRFR09SSUVTXV0iLCJwcm9ncmFtIjoiW1tQUk9HUkFNX05BTUVdXSIsInNpdGVTZWN0aW9uIjoiZmVhdHVyZWQifX19LCJyZWFsVGltZUFuYWx5dGljcyI6dHJ1ZSwiaGVhcnRiZWF0QmV0YSI6eyJhY2NvdW50IjoiY2JzbG9jYWwtZ2xvYmFsLXVuaWZpZWQiLCJwdWJsaXNoZXJJZCI6ImNic2xvY2FsIiwiam9iSWQiOiJzY192YSIsIm1hcmtldGluZ0Nsb3VkSWQiOiI4MjNCQTAzMzU1Njc0OTdGN0YwMDAxMDFAQWRvYmVPcmciLCJ0cmFja2luZ1NlcnZlciI6ImNic2RpZ2l0YWxtZWRpYS5oYi5vbXRyZGMubmV0IiwiY3VzdG9tVHJhY2tpbmdTZXJ2ZXIiOiJjYnNkaWdpdGFsbWVkaWEuZDEuc2Mub210cmRjLm5ldCIsImNoYXB0ZXJUcmFja2luZyI6ZmFsc2UsInZlcnNpb24iOiIxLjUiLCJwcm9maWxlIjoiY2JzbG9jYWwifX0sImh0bWw1Ijp0cnVlfQ==

Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From Power 96 - Miami's Party Station

Text The Ca$h Code For $1,000
Power Free Lunch Fix With Will Calder

Listen Live